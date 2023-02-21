رغبة هندية في تعزيز التجارة وتكنولوجيا المعلومات مع كوردستان

شفق نيوز/ أبدت وزارة الخارجية الهندية، يوم الثلاثاء، رغبة نيودلهي في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان في المجالات التجارية والصحية وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل النظام المصرفي.

وقالت حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الهندية أوصاف سعيد، موضحة أن الاخير قدم خلال الاجتماع، الذي حضره السفير الهندي لدى العراق براشانت بيسي والقنصل الهندي العام في أربيل سوبهاش جاندرا، إيجازاً عن هدف زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان.

ونقل البيان، عن سعيد تأكيده ، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات التجارية والصحية وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل النظام المصرفي.

وسلط رئيس حكومة الاقليم الضوء، وفق البيان، على برنامج العمل الحكومي بشأن تنويع مصادر الإيرادات وإرساء بنية تحتية اقتصادية متينة ورقمنة الخدمات العامة، كذلك أعرب عن حرص إقليم كوردستان على توطيد العلاقات مع الهند وتوسيعها إلى آفاق أرحب.