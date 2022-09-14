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رغبة روسية لتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-14T17:42:10+0000
رغبة روسية لتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب القنصل العام الروسي الجديد لدى اربيل مكسيم روبين، يوم الأربعاء، عن رغبة بلاده بتنمية العلاقات مع إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم، القنصل العام الروسي الجديد لدى اربيل مكسيم روبين. 

واوضح البيان ان بارزاني قدم التهنئة لروبين بمناسبة تولي مهامه الجديدة وتمنى له النجاح في عمله. 

وأضاف البيان أن القنصل العام الروسي الجديد مكسيم روبين أعرب خلال اللقاء عن رغبة بلاده بتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان. 

وتابع البيان ان الاوضاع العامة واهمية حل المشكلات بين الاقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور كانت محاور اخرى في اللقاء.

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