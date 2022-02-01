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رغبة تشيكية لتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-01T18:26:40+0000
رغبة تشيكية لتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، القنصل التشيكي العام الجديد في اربيل.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم، القنصل العام التشيكي الجديد لدى اقليم كوردستان، كارل كورتانيك، مشيرا الى ان بارزاني وفضلا عن تقديم التهاني للقنصل التشيكي بمناسبة توليه منصبه الجديد، تمنى تطور العلاقات بين اقليم كوردستان وجمهورية التشيك في جميع المجالات. 

واضاف ان القنصل التشيكي عبر عن شكره لتنسيق المؤسسات المعنية في حكومة اقليم كوردستان واستعداد لتنمية العلاقات الشاملة مع اقليم كوردستان.

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