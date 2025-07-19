رصدتها الكاميرات.. رواتب الموظفين الكورد تتجه لأربيل عبر "عجلات مصفحة"

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن سيارات تابعة لوزارة المالية العراقية بدأت بالوصول إلى أربيل، محمّلة بالأموال المخصصة لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارات المحملة بالأموال دخلت اليوم حدود محافظة كركوك قادمة من بغداد، ومتجهة نحو أربيل"، مبيناً أن "هذه الأموال منقولة عبر سيارات مصفحة تابعة لوزارة المالية، ترافقها قوة أمنية لضمان وصولها بأمان إلى وجهتها".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم مؤخراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهدف صرف رواتب الموظفين في كوردستان بشكل مباشر من بغداد، ضمن جدول زمني متفق عليه".

وكشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، في وقت سابق من اليوم السبت، عن مباشرة توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار الماضي، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستقوم، يوم غد الأحد، بإيداع مبلغ 120 مليار دينار، كإيرادات محلية، في حساب وزارة المالية الاتحادية عبر فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم يوم الاثنين المقبل بإيداع مبلغ 960 مليار دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، كمستحقات رواتب شهر أيار"، مبيناً أن "الوزارة ستباشر بتوزيع الرواتب على الموظفين من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل".

وأشار المصدر، إلى أن "وزارة المالية والاقتصاد ستقوم يوم الأحد الذي يلي هذا الأحد، بإيداع مبلغ آخر قدره 120 مليار دينار، في حساب وزارة المالية الاتحادية، كإيرادات محلية، على أن تقوم الأخيرة بإيداع مبلغ 960 مليار دينار لتغطية رواتب شهر حزيران، حيث سيبدأ توزيع الرواتب في الإقليم من الثلاثاء إلى الخميس في الأسبوع ذاته".