"رصاص مجهول" ينهي حياة ضابط في البيشمركة ويوقع إصابات في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، يوم الخميس، مقتل العقيد صابر جمعة عقراوي، برصاص مجهولين في قضاء عقرة بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للوزارة، أن عقراوي ضابط بمديرية التدريب العسكري بوزارة البيشمركة، ووقع الحادث مساء اليوم.

وأضاف أن الحادث تسبب ايضاً بإصابة زوجة وطفلة الضابط عقراوي، مكتفية بالقول إن تحقيقات فتحت بالحادث.

من جانبه، أفاد صباح زهير مسؤول اعلام دائرة صحة قضاء عقرة لوكالة شفق نيوز، إن شخصا مجهولا فتح النار على سيارة الضابط مما أدى مقتله، وجرح زوجته وواختها بالاضافة الى جرح ابنته البالغة من العمر 7 سنوات.

وأضاف حالة الجرحى حرجة.