رصاصة مجهولة تقتحم خيمة نازح وتنهي حياته على الفور في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة نازح في أحد مخيمات النزوح ضمن إقليم كوردستان، نتيجة إصابته برصاصة مجهولة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الضحية البالغ من العمر 54 عاماً، يقطن مخيم (جم مشكو) للنازحين شمال زاخو، توفي نتيجة إصابته برصاصة مجهولة أثناء جلوسه تحت خيمته".

وأضاف المصدر، أن "الضحية من أهالي مجمع بورك في قضاء سنجار، وجرى نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في زاخو، والتحقيقات جارية حاليا للكشف عن ملابسات هذه الحادثة".