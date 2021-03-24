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رصاصة طائشة تودي بحياة فتاة سورية لاجئة في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T11:25:06+0000
رصاصة طائشة تودي بحياة فتاة سورية لاجئة في دهوك

شفق نيوز/ توفيت فتاة سورية لاجئة، يوم الأربعاء، متاثرة بإصابتها بطلق ناري أطلقه محتفلون عشية عيد نوروز في محافظة دهوك.

وقال مصدر من صحة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "أيجان عبد الملك من مواليد 2006  توفيت صباح اليوم بعدما أصيبت مساء يوم السبت الماضي في مخيم دوميز للاجئين السوريين جنوبي محافظة دهوك بطلق ناري في رأسها".

وأضاف أن "الأطباء عجزوا عن إنقاذها وذلك لصعوبة إخراج الرصاصة من مكان الجرح في الرأس".

وأبلغ أحد أفراد عائلتها مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "جفين كانت تستعد للاحتفال بعيد نوروز، وقالت لوالدتها إنها ترغب بالذهاب إلى السوق لشراء بعض مستلزمات العيد".

وأضاف بالقول، "لكن عند خروجها من باب المنزل اصيبت بطلق نار عشوائي، ووقعت على الارض، وقمنا بنقلها فورا الى احدى مستشفيات دهوك".

يذكر ان عائلة أيجان لجأت الى اقليم كوردستان عام 2012 من مدينة ديرك السورية هربا من الحرب الدائرة هناك منذ 2011، وتسكن حاليا في مخيم دوميز للاجئين بمحافظة دهوك.

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