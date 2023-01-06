رصاصة تنهي حياة شاب في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن مدير مركز طوارئ السليمانية سامان نادر، يوم الجمعة، عن مقتل شاب في المحافظة برصاص مجهولين.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل في كوفي شوب برصاص مجهولين قرب جسروخال وسط السليمانية".

وأضاف ان "أسباب القتل غامضة لغاية الان، الا ان فرق الانقاذ وصلت مكان الحادث وحاولت انقاذ الشاب إلا أنه توفي بالحال مادى الى نقلة للطب العدلي في السليمانية".

وأشار نادر إلى ان "اجهزة الشرطة باشرت بعملية التحقيق في مكان الحادث لمعرف أسبابه وإلقاء القبض على الجاني".