رصاصة تصيب مدرّساً في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة إدارة گرميان في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إصابة مدرس برصاصة أثناء قيادته لسيارته الشخصية في حي رابرين ضمن قضاء كلار.

وقال المتحدث باسم الشرطة، علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدرس يعمل في مدرسة (شيروانه) الثانوية، أصيب في سيارته الشخصية نوع (بيكاتشو)، وتم نقله إلى مستشفى (شهيد هزار) للطوارئ في كلار، لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف قدوري، أن "القاضي أصدر أمر اعتقال بموجب المادة 406، كما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث لإجراء التحقيق في ملابسات الحادث والتعرف على المتهم والقبض عليه".