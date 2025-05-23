أرصاد كوردستان تسجل درجات حرارة مرتفعة وتتوقع هطول أمطار في الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الجبلية الشمالية الشرقية، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن طقس اليوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم مناطق كوردستان، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 20 كم/س، مع نشاط مؤقت قد يصل إلى 25 كم/س، باتجاه شمال شرقي.

وأضافت أن مدى الرؤية سيتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.

أما يوم السبت، فتوقعت المديرية أن يكون الطقس ما بين غائم جزئياً ومائل للغائم، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة ورذاذ في المناطق الجبلية الواقعة شمال شرقي الإقليم، في حين تتراوح سرعة الرياح بين 15 إلى 25 كم/س، وباتجاه شمال شرقي أيضاً، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة يقدر بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم الجمعة، ومدى رؤية يتراوح بين 6 إلى 8 كيلومترات.

وبحسب الأنواء الجوية فإن إدارة كرميان المستقلة ستسجل أعلى درجة حرارة تبلغ 44 درجة مئوية، وكركوك 41 درجة، وحلبجة 40 درجة، وزاخو 39، وكل من أربيل والسليمانية ودهوك 38 درجة، وإدارة سوران المستقلة 35، بينما ستسجل منطقة حاجي عمران أدنى درجة حرارة تبلغ 22 درجة مئوية.