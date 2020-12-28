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رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-28T19:49:40+0000
رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي

شفق نيوز/ رشق أعضاء "الشبيبة الثورية" يوم الإثنين دورية للقوات الأمريكية بالحجارة في ريف منطقة تربه سبيه / القحطانية شرق القامشلي كبرى المدن الكوردية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

و"الشبيبة الثورية" جماعة شبابية تابعة للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المقرب من حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

وكان المجلس الوطني الكوردي قد اتهم هذه المجموعة مراراً بالوقوف خلف عمليات حرق واستهداف مقرات المجلس والأحزاب المنضوية تحت مظلته. 

ونشر الموقع الرسمي للشبيبة الثورية مقطع فيديو يُظهر شباناً يرشقون مدرعات للجيش الأمريكي بالحجارة اثناء دورياتها الاعتيادية في مناطق حقول النفط شرق القامشلي.

وقال الموقع، "رشق العشرات من شبيبة إقليم الجزيرة المشاركون في المسيرة الراجلة، الدورية الأميركية بالحجارة، تعبيراً عن غضبهم ورفضهم للخيانة والتآمر على المنطقة".

وسبق ان رشق مواطنون من مدينة القامشلي مدرعات وآليات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي اثناء انسحاب القوات الامريكية من قواعدها العسكرية في كوباني ومنبج وكري سبي (تل أبيض) وسري كانيه (رأس العين) مع بدء الحملة العسكرية التركية في مناطق سيطرة قسد شمال سوريا في تشرين الأول / أكتوبر 2019

وتطالب الإدارة الذاتية كل من روسيا وأمريكيا بالضغط على تركيا لوقف هجماتها على منطقة عين عيسى التي تشهد قصف واشتباكات شبه يومية منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية.

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