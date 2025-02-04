رسول كوهري.. فنان أربيلي تحدى داعش والإصابة بالفن التشكيلي (صور)

شفق نيوز/ رغم الإصابة التي تضع الإنسان أحياناً عاجزاً عن ممارسة حياته بشكل طبيعي واعتيادي، لم تمنع الإصابة، الفنان رسول كوهري، من أن يمارس شغفه في الحياة، وهو الرسم بطريقة فريدة حين يصنع بورتريه لشخصية ما على فريم اسود، مستمتع بصناعة حياة بيضاء.

رسول كوهري، هو فنان تشكيلي من أهالي أربيل، تعرض لإصابة حين خاض الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، أفقدته عينه اليسرى، و تسببت بإعاقة يده اليسرى كذلك ببلاتين صار جزءاً منها، لكن ذلك لم يمنعه من ممارسة ما يحب، وهو الرسم.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، لحظات كوهري، وهو يمارس فنه بالرسم بالتنقيط على فريمات سوداء، وفي أوانٍ خزفية يخط عليها عبارات بلغته الكوردية، ويرسم شخصيات معروفة من أبناء قوميته، معبراً عن عدم عجزه، ومتحدياً مفهوم الإعاقة التي تعرض لها، وكان أقوى منها.