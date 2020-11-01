رسمياً.. كوردستان تعلق دوام مدارس ومعاهد وجامعات الإقليم لمدة شهر

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان يوم الأحد، عدداً من القرارات الجديدة بشأن الدوام في المراكز الدراسية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم، تضمنت تعليق الدوام في الأوساط التدريسية كافة من الأول من شهر تشرين الثاني الجاري لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اليوم الأحد اجتماعا باشراف وزير الداخلية ريبر احمد وبحضور الوزراء المعنيين والمحافظين ومسؤولي الوحدات الادارية المستقلة، مبينا ان كلا من وزير الصحة آلان حمه سعيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر قدما تقريرهما بشأن تقييم الوضع الصحي في اقليم كوردستان.

واضاف البيان انه بعد التباحث وتبادل الاراء ومن اجل الحفاظ على حياة المواطنين والمعلمين والمدرسين والتلاميذ والطلبة قررت الاجتماع إيقاف الدوام في الصفين الاول والثاني الأساسي والثاني عشر الإعدادي (الحكومي والاهلي) لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل، لافتا الى انه ستتم مرة اخرى اعادة تقييم للوضع الصحي.

واشار الى ان بامكان طلبة الصف الثاني عشر الاعدادي لحين اعادة فتح المدارس الاستفادة من دروس المدرسة الالكترونية بشكل غير ملزم، مبينا ان مراحل الثالث الاساسي لغاية الحادي عشر الاعدادي(الحكومي والاهلي) الاستمرار بالدوام بالشكل الالكتروني.

وعلق البيان زيارة المجاميع والحضور الى المدارس لغاية الاول من كانون الاول المقبل، مبينا انه سيتم اعادة تقييم الوضع الصحي مرة اخرى



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