رسمياً.. كوردستان تسمح لمحطات التعبئة باستيراد البنزين بشرط واحد

شفق نيوز/ وافقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على السماح لمحطات التعبئة باستيراد البنزين على غرار الشركات المختصة، مشترطة تطابق مواصفات البنزين المستورد مع تعليمات اللجان المختصة في الوزارة.

ونقلت الوزارة، وفق وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز ، عن وزيرها بالوكالة كمال محمد صالح قوله إنه بناء على طلب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المستقلة تم اصدار امر وزاري بمنح محطات تعبئة الوقود رخصة استيراد البنزين على غرار الشركات المماثلة المختصة باستيراد البنزين.

واشترط البيان أن يكون البنزين المستورد موافقا للمواصفات التي ـقرتها لجان وزارة الثروات الطبيعية.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت في 26 من تموز الماضي، السماح لجميع الشركات باستيراد مادة البنزين من اجل ضمان عدم ارتفاع سعره، فيما منعت من تصدير البنزين المنتوج في المصافي المحلية.

وحينها نقل بيان مقتضب للوزير بالوكالة كمال محمد صالح، قوله إنه من أجل المصلحة العامة وبناء على طلب من المحافظات ولمنع ارتفاع اسعار البنزين وتجنب ازمة شحته تقرر السماح للشركات جميعا باستيراد البنزين من الخارج مع ضمان جودته، وتقرر كذلك منع تصدير البنزين المنتج في مصافي الاقليم الى خارجه.