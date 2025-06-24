رسمياً.. إقلاع أول طائرة من مطار أربيل بعد رفع الحظر

شفق نيوز/ استؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وانطلقت أول رحلة لطائرة مدنية من أربيل إلى العاصمة البلغارية صوفيا.

ووفقا لما نشره موقع flightradar24 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الرحلة التي قامت بها شركة فلاي أربيل في الساعة 3:26 دقيقة من عصر الثلاثاء، انطلقت من مطار اربيل الدولي متجهة الى العاصمة البلغارية صوفيا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء استئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل اليوم الثلاثاء بعد اغلاقها خلال ايام الحرب التي نشبت بين ايران واسرائيل.