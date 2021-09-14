رسمياً .. إعلان إدارة مستقلة ثالثة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء في قضاء سوران مراسم إعلانه إدارة مستقلة في إقليم كوردستان.

وجرت المراسم بحضور رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، ووزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير التخطيط دارا رشيد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وقال محافظ أربيل في كلمة له خلال المراسم "نهنئ انفسنا واقضية إدارة منطقة سوران الاربعة بهذه المناسبة".

وأضاف "نفذنا 90 مشروعا في ادارة منطقة سوران بكلفة مالية بلغت 13 مليار دينار"، مردفا بالقول إن "سكان المنطقة جديرون بالحصول على مزيد من الخدمات".

وتابع بالقول "نامل من المسؤولين المحليين في القضاء أن يقدموا المزيد من الخدمات إلى الأقضية في المنطقة".

وتوجد في إقليم كوردستان العراق أربع محافظات وهي أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وادارتان مستقلتان وهما رابرين، وكرميان وبهذا الاعلان سيكون قضاء سوران الإدارة المستقلة الثالثة.

وتضم الإدارة المستقلة الجديدة أربعة أقضية وهي: سوران، وميركسور، ورواندز، وجومان.

بدوره قال وزير داخلية الاقليم إن "الهدف من اعلان سوران ادارة مستقلة تقديم المزيد من الخدمات لسكانها"، مبينا أن اعلانها ادارة مستقلة مقدمة وتمهيد لجعلها محافظة مستقبلا.

اما رئيس حكومة الإقليم فقد قال في المراسم: اليوم بإعلان ادارة سوران المستقلة ستبدأ مرحلة جديدة للمنطقة ومستقبل زاهر ينتظرها.

وأضاف "سوف نستمر في دعم هذه الادارة المستقلة والتي ستقلل الروتين وتخفيف ضغط كبير على اربيل".

وقال ايضا "نعرف ان هناك مناطق عدة في المنطقة هي مناطق جميلة ولكن تعاني عدم استقرار أمني، وسنعمل على اعادة الامن اليها لتطوير قطاع السياحة فيها وايضا قطاع الزراعة"، مؤكدا أن "المنطقة ايضا غنية بالعديد من المعادن".

وتابع بالقول إن "هذه المنطقة يمكن ان تصبح منطقة سياحية ليس فقط لجذب سياح الاقليم او العراق بل العديد من دول العالم.

وفي المراسم اعلن مسرور بارزاني هلكورد شيخ نجيب مشرفا على إدارة منطقة سوران المستقلة.

ووقع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في وقت سابق مرسومين بتحويل كل من قضاءي سوران في أربيل، وزاخو في دهوك الى ادارتين مستقلتين.

ويبلغ تعداد سكان قضاء سوران أكثر من 200 ألف نسمة حاليا.

وتتمتع الإدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات واسعة وتمتلك مديريات حكومية عامة.