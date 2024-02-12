رسمياً.. "شيخ جنكي" يزيل شعار الاتحاد الوطني من تعاملاته ويستبدله بجديد

شفق نيوز/ بعد حصوله على موافقة تأسيس حزب جديد، تخلى المكتب الإعلامي لـ"لاهور شيخ جنكي" عن شعار الاتحاد الوطني الكوردستاني ليستبدله بشعار حزبه الجديد.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز، إن المكتب الصحفي لـ"لاهور شيخ جنكي" أزال علم وشعار الاتحاد الوطني الكوردستاني من تعاملاته الرسمية ومن صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير المعلومات إلى أن شيخ جنكي قام بتأسيس حزب جديد حمل اسم "الجبهة الشعبية"، والذي حصل على ترخيص من وزارة الداخلية في حكومة الإقليم .

وتقول مصادر، إنه تمت إزالة علم الاتحاد الوطني الكوردستاني من رسائل واجتماعات لاهور شيخ جنگي، وتم إنشاء شعار جديد لمكتبه، يهين عليه اللون الأخضر، إلا أن لون النص بات بالأصفر والأحمر.

وحصل لاهور شيخ جنكي، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، على ترخيص تأسيس الحزب، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان.

وبعد أحداث 8 آب الماضي، وحتى المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني، استخدم لاهور شيخ جنكي، مصطلح "الرئيس المشترك" واستخدم علم الاتحاد الوطني الكوردستاني وشعاره في رسائله وظهوره، لكن المكتب الصحفي لـ"لاهور شيخ جنكي" أزال رسميا علم وشعار الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الساعات القليلة الماضية.