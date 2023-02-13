رسمياً.. سردار إسماعيل مديراً لرياضة إقليم كوردستان

شفق نيوز / سمت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، سردار إسماعيل، مديراً عاماً لرياضة الإقليم خلفاً لشاكر أحمد سمو.

المنسق الإعلامي لمدير رياضة كوردستان، سامان بريفكاني، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "المدير الجديد سردار إسماعيل تسلم منصبه بشكل رسمي، ووضع منهاجه الهادف لتطوير الجانب الرياضي في الإقليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات الكوردستانية".

وأضاف بريفكاني، أن "المدير الجديد مهتم جداً بالشأن الرياضي لإقليم كوردستان، وتعزيز أواصر العلاقة الرياضية على المستوى الداخلي والخارجي، لأجل إيصال رياضيي كوردستان إلى مستوى الطموح".

وأشار إلى أن تسليم واستلام المناصب بين سردار إسماعيل، وأحمد سمو، جرت وسط إجواء مثالية، إذ أقيمت احتفالية بسيطة في مقر المديرية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.