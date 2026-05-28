رسمياً.. أربيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر "أكبر" سيخ شاورما بالعالم (صور)

جرت، مساء اليوم الخميس، مراسم تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في صناعة وطبخ أكبر سيخ شاورما في العالم، وهو رقمٌ دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميًا.

وذكرت محافظة أربيل في بيان، أن المراسم جرت بحضور المحافظ أوميد خوشناو، مؤكدةً أن هذا الإنجاز حققه مطعم "كص آزادي" الذي أعدّ سيخ شاورما بوزن طنين، و672 كيلوغراماً، وبهذا حطمت أربيل الرقم القياسي العالمي السابق المسجل بأسم مطعم تركي.

وبعد عملية شواء الشوارما وُزِّعَ أكثر من 4000 شطيرة مجاناً على مؤسسات خدمية ودور الأيتام والمسنين ومستشفيات للأمراض النفسية، وذلك بإشراف ومساعدة منظمة "كوردستان" الإنسانية.

من جانبه أعرب خوشناو، عن سعادته بتسجيل هذا الرقم القياسي الجديد وشكر المنظمين، وشجع أصحاب الأفكار على الإبداع أكثر، خاصة في عاصمة إقليم كوردستان، التي دائماً تهيئ الأرضية المناسبة لمثل هكذا الأمور.