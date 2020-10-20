رسمياً.. إدراج 6 جامعات بكوردستان في دليل القبول المركزي

شفق نيوز/ كشف النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد شاكر يوم الثلاثاء عن إدخال ست جامعات بإقليم كوردستان رسمياً في دليل القبول المركزي لوزارة التعليم العالي في الحكومة الاتحادية.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز، "بعد الاعتراف بجامعات: (سوران، وزاخو، وكُردستان، ورابرين، وحلبجة والجامعة التقنية في أربيل)، تم ادخال أسماء هذه الجامعات رسمياً في دليل الطالب للقبول المركزي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١".

وأضاف أن "ذلك كفيل بحل جميع المشاكل التي كانت تواجه طلاب هذه الجامعات داخل العراق أو على المستوى الخارجي بصورة جذرية".

وأشار شاكر إلى أنه "تم إدخال الجامعات المذكورة في دليل القبول المركز بعد جهد جهيد من قِبلنا نحن الأعضاء الكُرد في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب".



