رسمياً.. حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق

شفق نيوز/ دخل قانون استحداث محافظة حلبجة اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ، بعد نشره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، لتُعلن بذلك رسميًا كمحافظة مستقلة، حاملةً الرقم 19 على مستوى العراق والرابعة ضمن إقليم كوردستان.

وأعلنت جريدة الوقائع العراقية في عددها الصادر اليوم الاثنين 5 أيار 2025، عن نشر قانون استحداث محافظة حلبجة، مما يعني بدء سريان القانون ودخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وأكدت نسخة من الجريدة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن القانون سيتم إعادة إرساله إلى الرئاسات الثلاث والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، تمهيدًا لصدور مرسوم جمهوري بشأنه، من المرتقب نشره الأسبوع المقبل.

وأوضح مختصون في تصريحات لمراسل وكالة شفق نيوز أن القانون، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتطلب إصدار تعليمات تنفيذية خلال 60 يومًا لتنظيم استحداث المحافظة إداريًا وقانونيًا.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت يوم 14 نيسان 2025 على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، ليتم بعدها تصديقه من قبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الذي أصدر مرسومًا جمهوريًا بذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في 29 نيسان داخل قصر بغداد، بحضور نواب ومسؤولين وممثلي عوائل شهداء القصف الكيمياوي.

وبهذا الإعلان الرسمي، تُطوى صفحة الانتظار الطويل لسكان حلبجة، وتُفتَح أمامهم آفاق جديدة من التمثيل الإداري والخدماتي، في خطوة يُنظر إليها على أنها انتصار معنوي وتاريخي لمدينة دفعت ثمنًا باهظًا في سجل المآسي العراقية.