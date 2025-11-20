رسمياً.. حديقة حيوانات أربيل اول موقع عراقي ينال عضوية الجمعية العالمية

شفق نيوز– أربيل

حققت حديقة حيوانات أربيل في عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، إنجازاً عالمياً بانضمامها إلى الجمعية العالمية لحدائق الحيوان، لتصبح أول موقع في الإقليم والعراق ينال هذه العضوية الدولية التي تضم 45 دولة وأكثر من 75 حديقة حول العالم.

وقال المدير العام لحديقة حيوانات أربيل، عادل سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديقة حصلت على العضوية بفضل إنشاء مرافقها وفق معايير عالمية، واحتوائها على عدد كبير من الأنواع النادرة، إضافة إلى استمرارية أعمال التطوير واستقبال الزوار بشكل متواصل".

وأضاف أن من بين أحدث الحيوانات التي وصلت إلى الحديقة الحمار الوحشي الجبلي (الزيبرا)، الذي يدخل العراق وكوردستان لأول مرة ويُعد من الأنواع النادرة المستوردة من أفريقيا لتعيش ضمن بيئة مناسبة مع نظيراتها.

وأشار سلمان إلى أن استقدام حيوانات مميزة مثل الأسد الأبيض والنمر الأسود إلى جانب أنواع أخرى كان من العوامل الأساسية التي أسهمت في قبول عضوية حديقة أربيل ضمن الجمعية العالمية لحدائق الحيوان.