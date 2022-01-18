رسمياً.. تحويل 3 نواحي إلى أقضية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن دخول قرار رئيس الحكومة بتحويل ثلاث نواح في محافظتي اربيل والسليمانية الى اقضية حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد الامر الصادر عن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في 23 كانون الاول 2021 بتحويل ناحيتي عنكاوا وبيرمام في محافظة اربيل وناحية بازيان في محافظة السليمانية الى اقضية دخل القرار المذكور اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وأضاف البيان أن القرار يأتي في اطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم لتسهيل شؤون المواطنين وتوزيع السلطات في اقليم كوردستان.