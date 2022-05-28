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رسمياً.. بافل طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-28T16:56:40+0000
رسمياً.. بافل طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ أعلن الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، تسمية بافل طالباني رئيساً رسمياً للاتحاد بعد أن كانت الرئاسة مشتركة بينه وبين لاهور شيخ جنكي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKmedia, أنه "بعد اختياره رئيساً للاتحاد الوطني الكوردستاني، في ملتقى الاتحاد، قام بافل جلال طالباني بتغيير منصات التواصل الاجتماعي من رئيس الى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وفي 12 / 7 /2021، أقدم بافل طالباني على تعريف نفسه برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملغياً صفة الرئيس المشترك مع لاهور شيخ جنكي طالباني.

جاء ذلك خلال لقاء طالباني في تلة دباشان- مقر قيادة الاتحاد- حيدر العبادي رئيس كتلة النصر ورئيس الوزراء العراقي السابق. وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني، ان "الرئيس أعلن انه يريد تنظيم البيت الكوردي وان يقود مكانة كوردستان نحو الامن والاستقرار، ولتحقيق هذا الغرض فانه بحاجة الى التعاون مع الأطراف الشيعية والسنية وجميع القوى السياسية الأخرى في البلاد".

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