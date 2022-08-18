رسمياً.. المجلس الطبي الأردني يعترف بـ9 مستشفيات في إقليم كوردستان

شفق نيوز / اعترف المجلس الطبي الأردني، يوم الخميس، بتسعة مستشفيات في إقليم كوردستان، أربعة منها في السليمانية، وهي مستشفى شار، ومستشفى الولادة، ومستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال، ومستشفى الجراحة التعليمي.

وتلقت مديرية صحة السليمانية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رسالة من الجانب الأردني، "استجابة لرسالة من مجلس كوردستان للتخصصات الطبية، بشأن الاعتراف بعدد من المستشفيات والبرامج التدريبية في الإقليم، وافقت أمانة المجلس الطبي الأردني، على الاعتراف بعدد من المستشفيات والتدريب الطبي".

وأضاف البيان، أنه "بعد زيارة لجنة من المجلس الطبي الأردني ودراسة المستشفيات تم الاتفاق على الاعتراف بأربعة مستشفيات في السليمانية وبمستشفيين في أربيل، وثلاثة في دهوك".‎