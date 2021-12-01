رسميا.. الصحة الكوردستانية توافق على الجرعة الثالثة للقاحات المضادة لوباء كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، الموافقة الرسمية على التطعيم بالجرعة الثالثة للقاحات المضادة لوباء كورونا المستجد COVID1، وفقا لعدد من الشروط المعينة.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية وعدداً من الدول الاخرى ومن ضمنها العراق قد اعلنت مؤخرا الموافقة على الجرعة الثالثة للقاحات المضادة للجائحة العالمية، وقد جاءت موافقة الصحة الكوردستانية في هذا الاطار.

ووفقا لكتاب رسمي لوزارة الصحة الكوردستانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، موجه الى جميع المديريات العامة للصحة في الاقليم، فقد تمت الموافقة على الجرعة الثالثة.

وحدد كتاب الوزارة منح اللقاح للشرائح والطبقات التي تحيطها مخاطر الاصابة بالفيروس، كذلك يتوجب ان يؤخذ اللقاح بعد مدة لا تقل عن ستة اشهر من اخذ الجرعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد قررت امس الثلاثاء، السماح بالتطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا.

ووفقا للقرار الاتحادي فان الاشخاص الذين تشملهم الجرعة الثالثة هم الذين يعانون من ضعف النظام المناعي لاجسامهم وكذلك الذين يعانون من الامراض المزمنة، وكذلك الاشخاص الذين تفوق اعمارهم ستين عاما واخيرا العاملين في المؤسسات الصحية.