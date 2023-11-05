رسمياً .. الديمقراطي الكوردستاني يُعيد فتح مقاره الحزبية في كركوك

شفق نيوز/ أعلن شاخوان عبدالله القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، شروع الحزب في إعادة فتح مقاره بمحافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وذلك بعد إغلاق دام لمدة 6 ست سنوات جراء الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان في العام 2017 للإستقلال عن العراق.

وأعرب عبدالله في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين والحزبيين في كركوك، عن شكره للزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني لتقديم مقر بناية مجلس القيادة السابقة للحزب في كركوك الى جامعة كركوك هدية لطلبة المدينة.

وعبّر أيضاً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على التزامه بالاتفاق السياسي المبرم بين قوى وأطراف "إئتلاف إدارة الدولة" والتي ينص أحد بنوده على عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك واعادة فتح مقاره.

وقال عبدالله إن "هناك خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة لافتتاح مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني لممارسة عمله السياسي كباقي الأحزاب السياسية في كركوك".

وتابع بالقول، "اليوم بشكل رسمي سنقوم بإهداء مقر مجلس القيادة السابقة للحزب إلى جامعة كركوك والف مبارك لهم".