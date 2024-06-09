رسمياً.. الديمقراطي الكوردستاني يشارك بانتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الأحد، مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم إلى مفوضية الانتخابات- دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب إبداء الرغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان 2024".

وكان مدير مكتب انتخابات أربيل، مروان محمد، قد أعلن أمس السبت، فتح باب الترشيح أمام التحالفات والكيانات والأحزاب والأفراد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان وذلك استنادا الى قرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الاتحادية.

وحول موعد الانتخابات، بين محمد أن "المفوضية قدمت طلبا إلى رئاسة الإقليم لتحديد موعد جديد اقترحت أن يكون في الخامس من شهر أيلول المقبل، ‏وهي الآن بانتظار الرد من رئاسة الاقليم"، موضحا أن "المفوضية ليست لديها مشكلة في تحديد موعد بعد شهر أيلول".

ويوم 29 أيار الماضي، طلبت مفوضية الانتخابات الاتحادية، من رئاسة إقليم كوردستان، تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان الإقليم، التي كان من المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

‏وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد قرر في 18 آذار الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.