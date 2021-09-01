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رسمياً.. الدوام حضوري في مدارس اقليم كوردستان اعتبارا من 14 أيلول الجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-01T15:01:02+0000
رسمياً.. الدوام حضوري في مدارس اقليم كوردستان اعتبارا من 14 أيلول الجاري

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، ان الثلاثاء المصادف 14 من شهر ايلول الجاري هو اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2021 -2022 في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد الحكومية وغير الحكومية، مشددة على الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وعدد من الامور الاخرى المتعلقة بسير العملية التربوية.

وجاء في كتاب للوزارة مذيل بتوقيع الوزير آلان حمه سعيد، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الدوام يكون بشكل طبيعي مع الالتزام بشروط الوقائية من فيروس كورونا، مبينا انه يحق لأولياء أمور التلاميذ والطلبة إذا رغبوا في التعليم الالكتروني بمساندة الأهل ملء تعهد بذلك على أن يؤدي التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية والفصلية بشكل حضوري.

وأضاف الكاتب أن مهلة أسبوعين تمنح للأولياء لملء استمارة التعهد وبعدها لن يكون بإمكان التلميذ أو الطالب العودة الى الدوام الحضوري لغاية انتهاء الموسم الدراسي في المدارس.

وتابع البيان ان تعليمات توزيع الاقسام والمنهاج الدراسي وكيفية التعويض والدعم الأكبر للطلبة والتلاميذ إلى عدد من مراحل وصفوف افضل وتفاصيل اعمامها ستصدر ويتوجب على جميع الأوساط الدراسية الالتزام بها.

والزم البيان الأوساط الدراسية وبعد الأعمام أعلاه، الاستعداد لتنظيم جداول الدروس، مشيرا إلى أنه فيما يخص الزي الموحد يتوجب على التلاميذ والطلبة الالتزام بالتعميم السابق المرقم 13138 في 15 / 7 / 2021

ولاحقا صدر أمر وزاري بشأن بدء الدوام للعام الدراسي 2021 – 2021 أكد أن شمول جميع المدارس الحكومية والأهلية (المحلية والأجنبية والدولية) بالامر اعلاه، مشدداً على ان المدارس الاجنبية والدولية تبدأ بالدوام اعتبارا من 14 / 9 / 2021، مستدركا انها تعمل على إدارة العملية الدراسية فيها وفقا للمنهاج السنوي الخاص بها.

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