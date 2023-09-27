رسائل تعايش في احتفال السليمانية بالمولد النبوي (صور)

شفق نيوز / أحيت مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مراسم ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم 12 من شهر ربيع الأول بحسب التقويم الهجري.

وشارك المسلمون في المدينة ومن باقي المحافظات العراقية مراسم احتفال المولد النبوي، والذي أقيم في التكية القادرية الكسنزانية في السليمانية، وتم توزيع الحلوى مع قراءة بعض الأناشيد الدينية والدعاء بالمغفرة.

وقال عضو المركز الثقافي الكسنزاني، الباحث نوري جاسم في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التكية القادرية الكسنرانية في السليمانية احتضنت هذا العام وككل عام احتفال المولد النبوي الشريف من خلال طقوس إيمانية وروحانية مباركة وبحضور جمع غفير من المسلمين وغير المسلمين من جميع مناطق العراق".

وأضاف جاسم، أن "هذا المولد يضم رسائل عديدة للكون بينها رسالة القيم والأخلاق الإنسانية ورسالة الرحمة".

في غضون ذلك، تحدث مواطنون شاركوا في الحفل من محافظات متفرقة، لوكالة شفق نيوز، وأكد عدد منهم أن حضورهم لهذا المولد جاء حباً بالرسول، والفرحة تغمر الجميع حينما يحل هذا اليوم المبارك.

بدوره أكد الشيخ طالب الكسنزاني - أحد وجهاء الناصرية - للوكالة، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يضم جميع المواطنين من مختلف المناطق العراقية وهو أجمل صورة لتعزيز التعايش السلمي بين الجميع".

في المقابل، أوضح المواطن حسان معن من السليمانية، أن "هذه الطقوس متبعة في السليمانية منذ سنوات، إذ تقام أنشطة متنوعة كل عام، وتزين شوارعها، وفي الجوامع يجري توزيع الحلوى".

ويرغب المسلمون في إقليم كوردستان، بإيصال رسالة دينهم في مناسبة المولد النبوي الشريف، إلى أتباع الديانات الأخرى، وإثبات أن دين الإسلام هو دين التعايش وليس إقصاء الآخر.