إرسال 64 مواطناً من ضحايا الكيمياوي في حلبجة للعلاج في إيران

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة ضمن إقليم كوردستان، موافقة وزير الصحة الكوردستاني، على تخصيص أكثر من (260) مليون دينار لمعالجة عدد من ضحايا القصف الكيمياوي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الصحة أمر بتخصص (262،110.000) دينار، لمعالجة (64) ضحية من ضحايا القصف الكيمياوي".

وأضافت أن "الضحايا يتم معالجتهم في مستشفيات إيران، على نفقة موازنة المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة لعام (2023)".

وقصف الطيران العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة عام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.

ورغم مرور سنوات طويلة، ما يزال سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة اليوم، يعانون من تداعيات المأساة، من بينهم 486 مصاباً يعيشون في وضع صحي صعب، على ما يقول لقمان عبد القادر رئيس جمعية القصف الكيمياوي لحلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد.