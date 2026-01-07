إرسال آلاف الكتب من أربيل لإعادة إحياء مكتبة "جمجمال" المنكوبة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة "ماڵی وەفایی" (دار الوفاء)، يوم الأربعاء، تسليم أكثر من 6 آلاف كتاب إلى وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، تمهيداً لنقلها إلى قضاء جمجمال، وذلك ضمن حملة واسعة لتعويض الخسائر الثقافية التي لحقت بالمنطقة جراء الحوادث الأخيرة.

وقال ريبين فتاح، مشرف مؤسسة "ماڵی وەفایی"، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد الكارثة التي تعرض لها قضاء جمجمال، والتي خلفت أضراراً مادية وبشرية جسيمة، تضررت مكتبة القضاء بشكل كبير، حيث فقدت آلاف الكتب والمصادر العلمية والأدبية القيمة".

وأضاف فتاح: "عقب انطلاق حملة جمع الكتب، قررت وزارة الثقافة تولي مسؤولية نقل هذه المجموعات، واليوم نسلم رسمياً أكثر من 6 آلاف كتاب تم جمعها لرفد مكتبة جمجمال مجدداً".

من جانبه، أكد المدير العام للمكتبات العامة في الإقليم، دياري وستا عزيز، أن "المديرية أطلقت حملة شاملة على مستوى 8 مديريات للمكتبات العامة لجمع المصادر"، مبيناً أن "التقديرات تشير إلى فقدان نحو 20 ألف مصدر نتيجة الحادثة".

وأشار عزيز، إلى أن "عملية إعادة تأهيل وترميم المكتبة قد بدأت بالفعل، ومن المخطط أن تصبح واحدة من أكثر المكتبات تطوراً في كوردستان"، كاشفاً عن "جمع أكثر من 15 ألف كتاب حتى الآن، مع استمرار الحملة لاستعادة كامل الرصيد المعرفي للمدينة".

وشهد إقليم كوردستان، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة، أسفرت عن تضرر مئات المنازل والمرافق العامة.