رسالة أمل وحب للحياة.. معرض فني لـ35 طفلاً مصاباً بالسرطان في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية اليوم، الأربعاء، تنظيم معرض فني شارك فيه 35 طفلًا مصابًا بمرض السرطان، وذلك ضمن فعاليات توعوية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر هذا المرض.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذا المعرض يأتي في إطار الأنشطة الخاصة التي يتبناها قسم البرامج التوعوية في منظمة حماية أطفال كوردستان، حيث يسلط الضوء على شجاعة هؤلاء الأطفال وحبهم للحياة رغم التحديات الصحية التي يواجهونها.

وحضر المعرض عدد كبير من المواطنين وأسر الأطفال المصابين، إلى جانب متخصصين في مجال علاج السرطان. وعبّر الحضور عن تأثرهم البالغ بما قدمه الأطفال من أعمال فنية تعكس إصرارهم على مواجهة المرض والتطلع إلى مستقبل أفضل.

وفي تصريح لها، لمراسل وكالة شفق نيوز، قالت بنار محمد، المشرفة على المعرض، إن "هذا النشاط يمثل فرصة لتعزيز الدعم النفسي للأطفال المصابين بالسرطان، ويعكس حبهم للحياة ورغبتهم في العيش بسلام رغم الألم والمعاناة التي يمرون بها".

وتُعتبر أمراض السرطان التي تصيب الأطفال من أخطر التحديات الصحية، حيث تشمل أنواعًا مثل سرطان الدم والأورام الدماغية وسرطان العظام، وتتطلب هذه الأمراض علاجات طويلة ومعقدة، وغالبًا ما تؤثر على الحالة النفسية والجسدية للأطفال.

ويعد الكشف المبكر والعلاج المناسب من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تحسين فرص الشفاء ومع ذلك، فإن الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الأمراض والدعم المستمر للعائلات والأطفال يمثلان عاملين أساسيين في تخفيف حدة المعاناة.