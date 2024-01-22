"رسالة إلى السماء".. أطفال كورد يؤبنون بيشرو دزيي وطفلته جينا (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من الاطفال في حضانات أربيل، يوم الإثنين، حفلاً تأبينياً على روح رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي الذي قضى بالقصف الايراني على اربيل قبل نحو أسبوع.

ورفع الأطفال علم إقليم كوردستان وأشعلوا الشموع عند مجمع امباير الذي يملكه رجل الأعمال الكوردي الراحل، حداداً على روح بيشرو دزيي وطفلته جينا، وقالوا إنها حفلهم هذا بعنوان "رسالة الى السماء".

وأسفر الهجوم الذي استهدف منزل بيشرو دزيي، إلى مصرعه مع طفلته جينا، التي كان من المقرر أن تحتفل بعيد ميلادها الأول في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتحدثت زوجة رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي، اول امس السبت، حول اللحظات الأولى لقصف منزلهم في محافظة أربيل، بالصواريخ الايرانية، ليلة الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وظهرت في الفيديو وهي تتحدث بصعوبة، من داخل المستشفى، وممدة على سريرها وآثار الهجمة الصاروخية واضحة على وجهها من شظايا التفجير.