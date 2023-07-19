رسالة تهنئة من رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، كافة المسلمين في الاقليم والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

وجاء في رسالة تهنئة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أبارك بحرارة لكل الأخوات والإخوة من مسلمي كوردستان والعراق والعالم ذكرى الأول من محرم ورأس السنة الهجرية، راجياً أن تحمل السنة الجديدة معها الخير والسعادة والطمأنينة لكل الإنسانية وتكون سنة نجاح وأفراح للجميع".

وبهذه الذكرى، أكد بارزاني، على "الحفاظ على تعميق ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر والتسامح بين جميع المكونات الدينية والعرقية بكوردستان وأن نعمل جميعنا معاً من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا".