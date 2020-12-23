أردوغان يندد بقرار أوروبي بشأن سياسي كوردي بارز

شفق نيوز/ ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأربعاء، بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلاده للإفراج عن المعارض الكوردي البارز صلاح الدين دميرتاش بعدما أمضى أربع سنوات في السجن.

وقال إردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكماً "سياسياً تماماً" عبر نشر قرارها قبيل استنفاد دميرتاش كل طعونه القضائية أمام المحاكم التركية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت تركيا أمس الثلاثاء بالإفراج الفوري عن دميرتاش، معتبرة أن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة إن حقوق دميرتاش في التعبير عن الرأي والحرية وغير ذلك، انتهكت. وأضافت أن حبسه احتياطياً بعث "برسالة خطيرة لكل الناس" قيدت بشدة النقاش الديمقراطي الحر. وتابعت المحكمة: "لذلك خلصت المحكمة إلى أن الأسباب التي ساقتها السلطات بشأن احتجاز مقيم الدعوى تمهيداً للمحاكمة كانت مجرد ستار لغرض سياسي خفي".

يشار إلى أن دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ويواجه حكماً بالسجن 142 عاماً إذا أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم منظمة إرهابية بسبب أفعاله خلال احتجاجات عام 2014 في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه غالبية كوردية، حين اتهم المحتجون الجيش التركي بالوقوف متفرجاً بينما كان تنظيم "داعش" يحاصر مدينة كوباني (عين العرب) الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع سوريا. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل 37 شخصاً.