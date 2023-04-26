أردوغان يقلد فرق الاغاثة الكوردستانية ميدالية "التضحية الكبيرة"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تكريم فرقها الإغاثية من قبل الرئيس التركي في مراسم رسمية.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتكريم الفرق الاغاثية المحلية والدولية الذين قدموا المساعدات أثناء حدوث الزلازل".

واضاف البيان انه "خلال المراسم تم تكريم العقيد الحقوقي (تحسين شروا) كممثل عن الفرق الكوردستانية الذي تمت دعوته الى المراسم بشكل رسمي وتقليده ميدالية (الدولة والتضحية الكبيرة)".

وكانت الفرق الاغاثية من وزارتي الصحة والداخلية في الاقليم والهلال الاحمر العراقي فرع اربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية قد توجهت الى تركيا في 6 من شباط الماضي بعد حدوث الزلازل المدمرة هناك .