أردوغان يشدد على "أمن العراق" ويؤكد: لا مكان للإرهابيين في سوريا

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، على عدم وجود مكان للتنظيمات "الإرهابية" في مستقبل سوريا، وسط تأكيده على أهمية استقرار العراق وأمنه في المرحلة الحالية.

وقال أردوغان، بعد لقائه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفق ما نقله الإعلام التركي، إنه "لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا الجديدة، كما يجب الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "نسعى لمنع التطورات الأخيرة من التسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة"، مبينا أن "أنقرة تولي أهمية للحفاظ على استقرار وأمن العراق خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا".

وشدد الرئيس التركي على "ضرورة تنفيذ المشاريع التي من شأنها زيادة استقرار وازدهار المنطقة، لا سيما مشروع مسار التنمية اللوجستي".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التقى يوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بأنقرة ضمن زيارته الرسمية إلى تركيا.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطرفين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية والتطورات في المنطقة، خاصة الوضع في سوريا.

وأكدا على ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استنادًا إلى الدستور، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض تصدير نفط الإقليم.

وفي اطار زيارته الرسمية الى تركيا، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وقال مسرور بارزاني في بيان، بحثنا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، كما ناقشا آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى بحث جملة من القضايا المهمة.