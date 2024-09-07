أردوغان يحذر من مخطط إسرائيلي لاحتلال الضفة الغربية و4 دول بينها تركيا

شفق نيوز/ حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، من مخطط إسرائيلي لاحتلال الضفة الغربية و4 دول بينها تركيا.

وقال اردوغان بحسب ما نشرته وكالة الأناضول، إن "الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية".

وأضاف، أن "المرحلة الجديدة التي أطلقناها (في علاقاتنا) مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين".

ونقلت وكالة "يونيوز" المقربة من الحرس الثوري عن اردوغان قوله، إن "إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف في غزة وستطمع بأراضي الأردن ولبنان وسوريا وتركيا بعد احتلال رام الله".

وأضاف أن "الخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الاسلامية".

وتابع أن "الخطوات الجديدة التي نتخذها لتطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد".