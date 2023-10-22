رداً على وزير تربية الاقليم.. انطلاق تظاهرات جديدة في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الأحد مظاهرات كبيرة للمعلمين والمحاضرين والموظفين والمتقاعدين والموظفين، في السليمانية تنديدا تأخير صرف رواتبهم وعدم تثبيت المحاضرين المجانين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن التظاهرات خرجت اليوم بعد أن طالب وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان من المعلمين والمدرسين العودة لقاعات الدراسة لاستئناف العام الدراسي الجديد.

ودعا وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، الخميس الماضي، التدريسيين و المعلمين والمحاضرين المجانيين في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها إلى إنهاء إضرابهم والمباشرة بالدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، فيما رد المحاضرون بالمجان في السليمانية، في نفس اليوم على دعوات وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان بالتحضير لتظاهرات مطلع هذا الاسبوع.

وبين محمد رؤوف وهو أحد المحتجين من الكوادر التعليمية في السليمانية، لوكالة شفق نيوز؛ إن احتجاجاتهم ستستمر ولن تتأثر بأي تصريح لأي مسؤول باستثناء الحصول على حقوقهم القانونية التي كفلها لهم القانون.

واضاف ان احتجاجاتهم "ليست ضد شخص أو مسؤول، بل هي للمطالبة بحقوقهم للاستمرار بالعيش الكريم وكذلك لكي يستطيعوا أداء واجباتهم المهنية اليومية كونهم يحتاجون إلى مستلزمات نقل واتصالات وملابس وغيرها من المستلزمات الأخرى للقيام واجباتهم المهنية اليومية وهذه تتطلب أموالاً لأدائها ناهيك عن احتياجاتهم اليومية للعائلة والأطفال فبدون الراتب لا نستطيع الاستمرار في الحياة بصورة طبيعية".

وأكد رؤوف استمرارهم بالتظاهر والإضراب لحين الاستجابة للمطالبين والمتمثلة بصرف الرواتب المتأخرة والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المهنية المتوقعة منذ أكثر من تسع سنوات وتثبيت المحاضرين المجانين".

ومنذ الثالث عشر من شهر أيلول قاطع المعلمون والمدرسون في السليمانية العام الدراسي الجديد للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين، فيما عادت بعض المدارس للدراسة في بعض مناطق السليمانية.