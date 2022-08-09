"رداءة البنزين" تحرق سيارتين على طريق أربيل - دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، باحتراق سيارتين على الطريق الواصل بين اربيل ودهوك بسبب رداءة البنزين المستخدم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السيارة الاولى احترقت بسبب البنزين رديء الجودة متسببة باحتراق السيارة الثانية التي كانت قريبة منها".

واضاف ان "السائقين المتواجدين في المكان تمكنوا من إخماد الحريقين قبل وصول فرق الدفاع المدني"، مشيرا الى ان "الأضرار اقتصرت على الجانب المادي فقط ".

وفي وقت سابق وصفت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، الوقود المستخدم في الإقليم بأن جودته "رديئة جدا"، ويتم تصنيعه بطريقة خطيرة تتسبب بتفشي الأمراض السرطانية وأمراض أخرى لا تقل خطورة.

وتعلن السلطات في اربيل بشكل شبه مستمر عن عقوبات بغلق محطات تعبئة الوقود لبيعها بنزين رديء الجودة