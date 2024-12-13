رداء أبيض سميك يغطي مناطق كوردستانية (صور)

شفق نيوز/ شهدت عدة مناطق في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تساقطاً كثيفاً للثلوج حيث اكتست الجبال والوديان وبعض القرى والمدن برداء أبيض.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في عدد من المناطق التي غطتها الثلوج أمس الخميس واليوم، وكانت منطقة حاج عمران الحدودية مع إيران الأكثر كثافة بالثلوج، فضلاً عن مناطق مثل چومان وغيرها في أطراف المدن والجبال.

وأضاف مراسلنا أن النسبة الأكبر للثلوج هي في منطقة حاج عمران حتى حيث أغلقت عدداً من الطرق ما دفع فرق الدفاع المدني في المنطقة لبدء حملة تنظيف للشوارع الرئيسية.

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت في وقت سابق عن توقعات بانخفاض حاد بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتساقط الثلوج في أطراف المدن والمناطق الجبلية مع هطول أمطار متفرقة في مراكز المدن.