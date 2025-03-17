رحيل الكاتب والمفكر الكوردي عبدالله حمه باقي في السليمانية

شفق نيوز/ رحل الكاتب والمفكر الكوردي عبدالله حمه باقي، يوم الإثنين، في محافظة السليمانية بعد صراع مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن، الكاتب والمفكر عبدالله حمه باقي، يُعد من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي الكوردي، وقد فارق الحياة ظهر اليوم، بعد معاناة مع المرض.

ويُعرف الراحل بإسهاماته الكبيرة في مجالات الأدب والفنون، حيث كان باحثًا غزير الإنتاج وصاحب العديد من المؤلفات التي تناولت مختلف الجوانب الفنية والثقافية، كما كان يتمتع بمكانة مرموقة بين المفكرين والمثقفين، نظرًا لدوره في تطوير الحركة التنويرية الكوردية وتعزيز الهوية الثقافية للمنطقة.

وكان الفقيد شقيق الكاتب والباحث حمه حمه باقي، الذي يعد أيضًا من الشخصيات البارزة في المشهد الثقافي الكوردي.

ويُعد الراحل أحد أبرز الباحثين والكتّاب في مجال الفنون، حيث أثرى المكتبة الكوردية بعشرات الدراسات والإبداعات الأدبية.