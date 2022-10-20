رحيل الفنان الكوردي الكبير اسماعيل خياط في السليمانية

شفق نيوز/ توفي ظهر اليوم الخميس الفنان الكوردي الكبير اسماعيل خياط بعد عمرا ناهز 75 عاما في مدينة السليمانية .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن الفنان الكوردي الكبير توفي ظهر اليوم في منزله بمدينة السليمانية بعدما كان فاقدا للوعي على مدار العامين الماضيين .

والفنان الراحل من مواليد خانقين العام 1944 م ، متزوج من الفنانة المسرحية والتلفزيونية گەزیزە عمر.

وإسماعيل خياط عضو في نقابة الفنانين العراقيين وجمعية الفنانين العالميين ، وقد شارك في أكثر من 60 معرضا في العراق والدول العربية وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، حصل إسماعيل خياط على جائزة حكومة إقليم كردستان للابتكار الفني.