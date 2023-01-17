رحلت بين تلامذتها.. جلطة قلبية تنهي حياة معلمة أثناء الدرس في اربيل

شفق نيوز/ شهد تلاميذ إحدى مدارس اربيل، اليوم الثلاثاء، حالة من الصدمة إثر وفاة معلمتهم أثناء القائها الدرس لهم، بعد تعرضها لجلطة قلبية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جلطة قلبية أتت على المعلمة في مدرسة ( 16 آب) بمدينة اربيل الهام عبد الجبار عن 46 عاما".

واضاف ان "المعلمة توفيت أثناء إلقائها محاضرة في الدوام المسائي ضمن نظام المدرسة"، مشيراً إلى أن "عمليات الإسعاف لم تنجي المعلمة من الموت وسط صدمة التلاميذ".