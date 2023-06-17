رحلة لشقيقين من أربيل تنتهي بمأساة في نهر بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ بعد عملية بحث استمرت لمدة يومين متتالين أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة منطقة "سوران" المستقلة بإقليم كوردستان، السبت، إنتشال جثة شخص من نهر "كاني ماران" بعد غرقه هو وشقيقه أول أمس الخميس.

وقالت المديرية في بيان، إنها عثرت اليوم على جثة المواطن (هلويست شاكر أحمد) من قبل فرقها على بعد قرابة كيلومتر واحد من محل حادث الغرق.

هذا وكانت المديرة قد أعلنت يوم الخميس الماضي غرق كل من: "هلويست" من مواليد العام 1997، وشقيقه "مبست" من مواليد 1998 من سكنة اربيل حي الموظفين في نهر "كاني ماران" كانا قد قدما مع صديقين آخرين لهما لغرض السياحة والاصطياف، ولكن للأسف بسبب عدم امتثالهم لتعليمات الدفاع المدني، وعدم المعرفة تعرضوا إلى هذه الكارثة.

وقالت مديرية الدفاع المدني بـ"سوران" في حينها إنها تمكنت من العثور على جثة "مبست شاكر أحمد" وانتشالها، ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي في إدارة المنطقة.