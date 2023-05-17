رجل يهاجم عائلة برصاص حي في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، باعتداء رجل على عائلة في إحدى أحياء المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن " أحد المواطنين القادمين من قضاء رانية أقدم في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم، بالاعتداء على عائلة في منطقة رابرين ضمن محافظة السليمانية".

وأضاف المصدر، أن "المعتدي قام بإطلاق النار على رجل وامرأة وأصابهما بجروح بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شار، وسط مدينة السليمانية لتلقي العلاج اللازم".

ولفت المصدر، إلى أن المعتدي هو أحد أقارب العائلة التي هاجمها، وهناك مشكلة عائلية بين الطرفين، مشيراً إلى أن "المهاجم فر إلى جهة مجهولة، وتواصل قوات الأمن والأسايش البحث عنه".