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رجل يقتل طليقته في السليمانية والشرطة تعتقله في أقل من 3 ساعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-08T09:06:23+0000
رجل يقتل طليقته في السليمانية والشرطة تعتقله في أقل من 3 ساعات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء أن رجلاً أقدم على قتل طليقته بواسطة إطلاق النار عليها في أحد أحياء مركز المدينة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه ليلة أمس وفي الساعة 9:30 وفي حي "بكرجو" في مدينة السليمانية سمع صوت اطلاق نار لتتوجه وعلى الفور مفارز مركز شرطة الحي إلى محل الحادث، واتضح أن رجلا أطلق النار على زوجته ليقتلها ويهرب.

ووفقا للبيان فإنه بعد التحقيقات وعمليات التحري والتفتيش تم التمكن وخلال ثلاث ساعات من العثور على المتهم والقاء القبض عليه، مشيراً إلى أن المتهم يُدعى (م، ك، أ) من مواليد العام 1986.

وتابع البيان: ان الرجل والمرأة كانا قد تطلقا ولكنهما كانا يعيشان في منزل واحد.

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