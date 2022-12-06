رجل يقتل شقيقته في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن رجلاً أقدم على قتل شقيقته ورمى جثتها في حي من أحياء المنطقة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان، إنه تم العثور في الساعة السابعة من مساء أمس على جثة امرأة تُدعى (ا.ر.ت.)، وتبلغ من العمر 37 عاماً مقتولة في أحد أحياء "زاخو".

ووفقا للبيان، فإنه وبعد وصول قوات الشرطة إلى محل الحادث تمكنت من التعرف على منفذ الجريمة، وهو شقيق المجني عليها، ويُدعى (م.ر.ت.)، مشيرا إلى الشروع بالتحقيق في الحادث.

وذكر البيان أنه بقرار من القاضي صدرت مذكرة قبض بحق المتهم بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.