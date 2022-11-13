أربيل.. رجل يقتل زوجته وينتحر وحادث سير يودي بوالد وولده

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم الأحد،ب انتحار رجل بعد قتله زوجته في إحدى مناطق المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً يبلغ من العمر 46 عاماً أطلق النار من سلاح نوع كلاشنكوف على زوجته البالغة من العمر 40 عاماً داخل منزلهما في حي كويستان في اربيل، ثم أقدم على الانتحار بعد تنفيذه الجريمة".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن أخلت الجثتين، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

وفي أربيل أيضاً، أعلنت مديرية مرور المحافظة، عن مصرع أب وابنه جراء حادث سير على أحد الطرق الرئيسية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الذي وقع على طريق سيبيران - اربيل، أسفر عن مصرع أب وولده".